“Maestra que deja huella”: reconocen a Claudia Araceli Martínez

Irapuato, Guanajuato.- Con la certeza de que la educación se construye desde la vocación, el compromiso cotidiano y el trabajo en comunidad, el Sector 17 de Preescolar de la ciudad de Irapuato otorgó el distintivo “Maestra que deja huella” a la docente Claudia Araceli Martínez Valtierra, en reconocimiento a sus 25 años de trayectoria dedicados a la formación integral de niñas y niños.

A lo largo de un cuarto de siglo, la maestra Claudia Araceli, actual directora técnica del Jardín de Niños “Antonio Caso”, en la ciudad de Irapuato, ha forjado una historia educativa marcada por la sencillez, la fortaleza y la entrega sin límites, cualidades que la han consolidado como un referente del nivel preescolar en el municipio. Su labor trasciende el aula, al impulsar un trabajo colaborativo permanente con autoridades educativas, compañeras docentes y madres y padres de familia, fortaleciendo comunidades escolares participativas y comprometidas con el aprendizaje.

Desde sus primeros años como educadora frente a grupo, mostró un profundo interés por conocer a cada alumno, comprender sus necesidades y prepararse continuamente para atenderlas con sensibilidad y profesionalismo. Esa visión la llevó a asumir nuevos retos como directiva, convencida de que el impacto educativo se multiplica cuando se construye en equipo y se escuchan todas las voces.

Gracias a su liderazgo, las escuelas donde ha colaborado se distinguen por ser espacios seguros, organizados y con alta participación social. Actualmente, el preescolar que encabeza cuenta con matrícula completa, reflejo de la confianza que las familias depositan en el proyecto educativo que impulsa junto con su colectivo docente.

Creativa e innovadora, la maestra Claudia Araceli ha promovido proyectos cívicos, culturales y pedagógicos que hoy forman parte de la identidad de las comunidades escolares, así como estrategias de proyección que permiten a las familias conocer y valorar los aprendizajes de sus hijas e hijos. Para ella, la educación se vive, se comparte y se construye día a día con la comunidad.

El reconocimiento “Maestra que deja huella” distingue no solo sus 25 años de servicio, sino también su convicción de que no existen horarios ni condiciones que limiten el compromiso con la educación, entendida como un acto de amor, constancia y responsabilidad social.

La maestra Claudia Araceli Martínez Valtierra es Licenciada en Educación Preescolar por la Escuela Normal Oficial de Irapuato (generación 1994–1998) y cuenta con una sólida formación continua, destacando cursos en inclusión educativa, innovación y tecnologías STEAM, educación ambiental, facilitación del aprendizaje y derechos de niñas, niños y adolescentes, además de su participación en foros de convivencia escolar y estilos de vida saludable.