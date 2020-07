Muertes por Coronavirus ya son el doble o triple que violencia

Irapuato, Guanajuato

Las muertes por Coronavirus en Guanajuato, ahora si pudiera considerarse más letal que los homicidios dolosos y de seguir la tendencia de esta forma, antes del domingo ya serían más de 16 mil contagiados y más de mil decesos.

La movilidad que hay en el Estado entre actividades esenciales y no esenciales está ocasionando un problema mayúsculo en relación a la cantidad de personas que han resultado contagiadas por Covid-19, superando ya los muertos que se tenían relacionados a la violencia.

A la fecha hay 15 mil 322 personas contagiadas y una situación de preocupación es que existen 2 mil 610 personas que posiblemente también tengan el virus, sin considerar todos aquellos asintomáticos y los que no han querido ir a atención médica.

En este 16 de julio, perdieron la vida 44 personas, siendo León el municipio donde se han presentado más decesos en este día con 23 seguido de Irapuato con 5, Dolores Hidalgo con 4, Pénjamo con tres, destacando que en Irapuato en tres días han fallecido 17 personas por tal situación y en Pénjamo de los últimos decesos, un fotógrafo de la presidencia municipal.

Hay que hacer mención que de acuerdo a los estudios de movilidad de Google, marcan que en Guanajuato la población presuntamente sigue renuente en quedarse en casa y por ende autoridades municipales y estatales han evidenciado que se han dejado de acatar las recomendaciones de salud al mantener una sana distancia, uso de cubrebocas y salidas esenciales.

REPORTE 16 JULIO DE 2020 DECESOS EN GUANAJUATO POR CORONAVIRUS

1. MASCULINO 63 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN HOSPITAL GENERAL IRAPUATO DM, HAS.

2. MASCULINO 46 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN IMSS LEÓN (HGZ 58) SIN COMORBILIDADES.

3. MASCULINO 71 AÑOS RESIDENTE DE DOLORES HIDALGO FALLECE EN IMSS LEÓN (HGZ 58) HAS.

4. FEMENINO 62 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN IMSS IRAPUATO (HGZ 2) HAS.

5. FEMENINO 69 AÑOS RESIDENTE DE SAN JOSÉ ITURBIDE FALLECE EN HOSPITAL GENERAL SAN JOSÉ ITURBIDE HAS.

6. MASCULINO 61 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HOSPITAL GENERAL LEÓN SIN COMORBILIDADES.

7. MASCULINO 61 AÑOS RESIDENTE DE SILAO FALLECE EN IMSS UMAE T1 SIN COMORBILIDADES.

8. MASCULINO 61 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN DOMICILIO DM, HAS.

9. FEMENINO 52 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN IMSS UMAE T1 SIN COMORBILIDADES.

10. MASCULINO 77 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN IMSS UMAE T1 HAS, ASMA, EPOC.

11. MASCULINO 30 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN IMSS UMAE T1 OBSESIDAD

12. MASCULINO 87 AÑOS RESIDENTE DE SALAMANCA FALLECE EN HG SALAMANCA HAS

13. MASCULINO 63 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN ISSSTE IRAPUATO HAS

14. MASCULINO 45 AÑOS RESIDENTE DE DOLORES HIDALGO FALLECE EN HG DOLORES HIDALGO HAS, OBESIDAD

15. FEMENINO 46 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HC LAS JOYAS DM, HAS, OBESIDAD, TABAQUISMO

16. MASCULINO 71 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN IMSS HGR NO. 58 DM, HAS

17. MASCULINO 63 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HR ISSSTE LEON OBESIDAD

18. MASCULINO 51 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN IMSS HGR NO. 58 HAS, OBESIDAD

19.MASCULINO 56 AÑOS RESIDENTE DE PENJAMO FALLECE EN HG PENJAMO HAS

20. MASCULINO 68 AÑOS RESIDENTE DE LEON FALLECE EN HOSP. COVID DM.

21. MASCULINO 64 AÑOS RESIDENTE DE LEON FALLECE EN HG LEÓN HAS

22. MASCULINO 63 AÑOS RESIDENTE DE SILAO FALLECE EN HG LEÓN SIN COMORBILIDADES

23. MASCULINO 84 AÑOS RESIDENTE DE LEON FALLECE EN HG LEÓN DM, HAS, OBESIDAD

24. MASCULINO 59 AÑOS RESIDENTE DE LEON FALLECE EN HG LEÓN SIN COMORBILIDADES

25. MASCULINO 60 AÑOS RESIDENTE DE PENJAMO FALLECE EN HG PENJAMO SIN COMORBILIDADES

26. MASCULINO 52 AÑOS RESIDENTE DE SAN LUIS DE LA PAZ FALLECE EN HG SAN LUIS DE LA PAZ OBESIDAD, ERC

27. MASCULINO 69 AÑOS RESIDENTE DE DOLORES HIDALGO FALLECE EN HG DOLORES HIDALGO DM,

28. FEMENINO 30 AÑOS RESIDENTE DE DOLORES HIDALGO FALLECE EN HG DOLORES HIDALGO SIN COMORBILIDADES.

29. FEMENINO 79 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HR ISSSTE LEÓN HAS.

30. MASCULINO 54 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HR ISSSTE LEÓN DM, HAS, OBESIDAD, ERC.

31. MASCULINO 61 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HR ISSSTE LEÓN DM

32. FEMENINO 67 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HR ISSSTE LEÓN DM, HAS

33. MASCULINO 56 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN HR ISSSTE LEÓN SIN COMORBILIDADES

34. MASCULINO 62 AÑOS RESIDENTE DE JARAL DEL PROGRESO FALLECE EN IMSS HGZ/MF NO. 3 SIN COMORBILIDADES

35. FEMENINO 36 AÑOS RESIDENTE DE PÉNJAMO FALLECE EN HG PÉNJAMO DM, OBESIDAD

36. FEMENINO 55 AÑOS RESIDENTE DE SILAO FALLECE EN HG SILAO OBESIDAD

37. MASCULINO 52 AÑOS RESIDENTE DE LEON FALLECE EN IMSS HGR NO. 58 SIN COMORBILIDADES

38. FEMENINO 67 AÑOS RESIDENTE DE LEON FALLECE EN IMSS HGR NO. 58 DM, HAS, OBESIDAD, ERC

39. MASCULINO 80 AÑOS RESIDENTE DE LEON FALLECE EN IMSS HGR NO. 58 DM, HAS, TABAQUISMO, ERC

40. FEMENINO 42 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN IMSS HGZ / MF NO. 21 HAS, OBESIDAD, OTRA CONDICIÓN.

41. MASCULINO 57 AÑOS RESIDENTE DE LEÓN FALLECE EN IMSS HGR NO. 58 DM, HAS

42. MASCULINO 74 AÑOS RESIDENTE DE ROMITA FALLECE EN HC ABASOLO DM, HAS

43.FEMENINO 57 AÑOS RESIDENTE DE IRAPUATO FALLECE EN HG IRAPUATO DM, HAS, OBESIDAD

44. FEMENINO 73 AÑOS RESIDENTE DE ABASOLO FALLECE EN HC ABASOLO HAS, OBESIDAD, EPOC.