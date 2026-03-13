Mueren 2 motociclistas en ataque armado sobre carretera federal 45, en Silao

Los hombres que iban en una motocicleta fueron baleados y perdieron la vida sobre la zona de la vía del tren; uno en el hecho y otro mientras recibía atención médica

Redacción Notus13 marzo, 2026

Silao, Guanajuato.- Un ataque armado en la carretera federal 45 León-Silao sobre la zona de la vía del tren dejó dos hombres sin vida; uno falleció en el hecho y el otro mientras recibía atención médica. Según los primeros reportes, las víctimas se trasladaban en una motocicleta cuando les dispararon.

Elementos de seguridad de los tres órdenes se movilizaron luego del reporte de las detonaciones y al revisar a los lesionados, los paramédicos se dieron cuenta de que uno ya no contaba con signos vitales. La otra persona fue llevada al hospital, pero murió debido a las lesiones de gravedad.

Hasta el momento se desconoce la identidad de ambos, pero el hombre que perdió la vida en el lugar vestía un pantalón de mezclilla, sudadera blanca y portaba casco negro.

La Fiscalía del Estado fue notificada para las diligencias correspondientes para la investigación, mientras que se alertó al SEMEFO para el levantamiento de los cuerpos y la necropsia.

Redacción Notus13 marzo, 2026

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