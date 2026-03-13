Inflación pone en riesgo a tienditas de abarrotes

México.- La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que la inflación atrae una caída de ventas de 15 a 20 por ciento en tiendas de abarrotes, lo que podría poner en riesgo a 60 mil pequeños negocios. Eso se suma a los impuestos especiales a bebidas azucaradas como refresco y jugos, además del tabaco y otros más.

Desde finales del 2025 e inicio del 2026, las tienditas han presentado una baja en el consumo de sus clientes, que tienen que ajustar su economía al aumento de precio de los productos.

Conforme a un estudio de mercado en todos los estados de la República en febrero, el presidente de ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, destacó que el aumento a la canasta básica, la inestabilidad de las relaciones comerciales entre Canadá, Estados Unidos y México, la caída en el envío de remesas y el narcotráfico son factores que atentan contra la duración de las tienditas.

Cabe destacar que la tentativa de multar a los motociclistas repartidores de tortillas por considerarse una práctica es otra de las preocupaciones de ANTEPEC, ya que la restricción de la venta de tortillas en hieleras podría provocar que suba el precio por kilo de la misma.

La Oficina de la Defensa del Consumidor (ODECO) había propuesto sanciones a quienes vendieran el producto así, aunque la PROFECO aclaró que ninguna de estas instancias tiene la facultad para imponer dichas multas.