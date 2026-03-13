Investigación de egresado UG es portada de prestigiosa revista británica

Guanajuato, Guanajuato.- La investigación del Dr. Oscar Francisco González Belman, recién egresado del Doctorado en Ciencias Químicas de la Universidad de Guanajuato (UG), es portada del número 9 de New Journal of Chemistry, prestigiosa revista británica de la Royal Society of Chemistry (RSC)].

En el estudio “Ring-opening polymerization and epimerization of L-lactide catalyzed by indium(III) acetate: synthesis, characterization, and computational validation”, en coautoría con los doctores José Bonilla Cruz y José Eduardo Báez García, constituye un estudio teórico-experimental de la reacción de polimerización de dicho compuesto, profundizando en el análisis sobre la formación del polímero y algunas reacciones secundarias, con la finalidad de comprender, modelar y diseñar poliésteres biodegradables con propiedades mecánicas óptimas según su aplicación.

La idea de la investigación surgió previamente en la formación del Dr. González Belman, cuyo principal objetivo es comprender el comportamiento de los catalizadores durante la reacción de polimerización, con el fin de producir poliésteres con aplicaciones potenciales en diversas áreas, como prótesis médicas, recubrimientos e impresión 3D.

“La obtención de estos materiales, usualmente, se realiza mediante un catalizador de estaño (II), pero tiene cierto grado de toxicidad. Lo que se busca en esta investigación es encontrar un catalizador más amigable o menos tóxico para aplicaciones médicas”, explicó.

La propuesta es innovadora a nivel internacional porque, a diferencia de estudios previos, se exploran las reacciones secundarias que pueden influir en las propiedades físicas del polímero final. “Estos polímeros, al ser biodegradables, pueden contribuir a enfrentar el problema de los microplásticos en el medio ambiente”, enfatizó.

En cuanto a la publicación, el proceso fue complejo, pues se solicita un gran número de evidencias para comprobar la autenticidad y la originalidad de los resultados. Además de la tesis académica, la investigación permitió la publicación de dos artículos más en las revistas RSC Advances y Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements.

El artículo que funge como portada en New Journal of Chemistry puede consultarse en https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/nj#!issueid=nj050009&type=current&issnprint=1144-0546

Consolidar una pasión científica

El Dr. González Belman nunca imaginó tal logro, mas es sumamente reconfortante y lo motiva a seguir aportando desde diversas ramas de la química: “Para mí, representa una gran satisfacción, ya que ha sido un trabajo muy duro, coordinado con mi comité tutorial, integrado por el Dr. José Eduardo Báez García, el Dr. Gerardo González García y el Dr. Crispin Silviano Cristóbal Gasga”.

La pasión científica del egresado universitario nació en un Laboratorio de Química en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) 139 de Silao, cuando uno de sus profesores despertó su interés y, con ello, abrió nuevas posibilidades. Años más tarde, Oscar Francisco ingresó a la Licenciatura en Química de la UG, donde continuó su formación mediante un convenio de doble titulación entre la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Gerona, cursando la Maestría en Ciencias Químicas y la Maestría en Catálisis Avanzada y Modelado Molecular. Posteriormente, realizó el Doctorado en Ciencias Químicas en la UG.

“Vengo de una comunidad rural donde es difícil acceder a niveles académicos altos. Recomendaría a las y los jóvenes poner empeño y dedicación, pues todo se puede lograr”, relató.

Por su parte, el Dr. José Eduardo Báez García, asesor de la investigación y profesor del Departamento de Química de la UG desde 2015, comentó que el poder ser testigo de este logro estudiantil es motivo de enorme gratitud: “Los estudiantes son el cimiento de la Universidad. Ver que tienen motivación y disciplina es muy gratificante. De Oscar Francisco, destaco su profesionalismo, curiosidad y determinación para buscar siempre crecer”.

El que sea un estudiante el autor de este tipo de estudios, dijo, representa la continuidad de las nuevas generaciones de científicos y científicas. “Nuestra labor es incentivar a esos jóvenes a que aprovechen su energía y vitalidad para avanzar en sus metas académicas. En México, podemos cristalizar resultados exitosos con metodología científica sólida, equiparables a nivel internacional”, finalizó.

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