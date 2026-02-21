Muere Willie Colón a los 75 años tras complicaciones de salud

El mundo de la música latina se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Willie Colón, quien murió a los 75 años de edad luego de presentar complicaciones de salud. La noticia ha causado conmoción entre seguidores, músicos y figuras del espectáculo que reconocen su enorme influencia en la historia de la salsa.

Amigos y colegas del cantante y trombonista han expresado su pesar a través de redes sociales, destacando no solo su talento musical, sino también su papel como impulsor de nuevas generaciones de artistas. Colón fue pieza clave en la internacionalización de la salsa y marcó una época con su estilo innovador y letras cargadas de identidad social y cultural.

A lo largo de su carrera, Willie Colón consolidó una trayectoria de décadas con éxitos que hoy forman parte del patrimonio musical latino. Su partida representa una pérdida irreparable, pero su música y legado seguirán vivos en escenarios, grabaciones y en la memoria de millones de fanáticos alrededor del mundo.