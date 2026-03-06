‘Emboscada’ a FSPE en Yuriria deja 2 oficiales heridos y un civil muerto

Yuriria, Guanajuato.- Dos oficiales de las FSPE heridos y un civil sin vida fue el saldo de una supuesta emboscada de un grupo criminal en la carretera Yuriria-Valle de Santiago. El hecho se registró a la altura de la comunidad de Puerta Andaracua.

Los primeros reportes indicaron que los elementos de seguridad se encontraban en un patrullaje por zonas de alta incidencia delictiva. Derivado del ataque, hubo una fuerte movilización de las FSPE y Guardia Nacional y más tarde se informó que los agentes repelieron la agresión de los civiles.

Por su parte, los policías recibieron atención médica y están fuera de peligro. Además de que se abatió a uno de los agresores. Asimismo, se aseguraron vehículos y otros objetos que fueron puestos a disposición del ministerio público.

De igual manera, se realizó un operativo de vigilancia en la zona. Este hecho se agrega a otros más de violencia hacia personal de seguridad, coincidiendo también con las cartulinas encontradas en la carretera Silao sobre presuntas amenazas a la Secretaría de Seguridad del municipio.