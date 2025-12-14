Estrenan el Guadalupe-Reyes con dos baleados: matan a uno; grave, otro

Guanajuato, Gto.- Dos “zonas calientes” de la ciudad burlaron el presumido operativo Guadalupe-Reyes: un hombre fue muerto a balazos en la comunidad suburbana de Santa Teresa y otro resultó gravemente herido en la subida a Cerro del Cuarto. Ambos hechos se registraron por la madrugada de este domingo.

En la zona de Santa Teresa, un hombre de 28 años perdió la vida tras ser agredido a balazos. El hecho se registró frente a una tienda de conveniencia de ese rumbo.

Los testimonios señalan que fue agredido por hombres en motocicleta que, cumplida su misión, se alejaron.

El área fue acordonada por elementos de Seguridad Pública para preservar la. Más tarde llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado, que llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. No se dio a conocer la identidad de la víctima.

En un segundo hecho, alrededor de las 3:15 de la madrugada, una persona solicitó auxilio en Juan Valle, luego de ser atacada con arma de fuego en la subida al Cerro del Cuarto. La víctima fue trasladada en sumamente grave a un hospital.

Le acompañaba una mujer de la que no se tiene reporte de lesiones. Al parecer, si las hubo, no fueron graves.

De acuerdo con testigos, dos sujetos encapuchados habrían sido los agresores, quienes incluso intentaron darle alcance para rematarlo, pero al bajar a zona más iluminada y con riesgo de que estuviera cerca algún uniformado, desistieron.

Con este asesinato son cinco los registrados en Santa Teresa en lo que va de la actual administración. La zona de Cerro del Cuarto registra res homicidios en ese lapso y en total van 31 personas asesinadas en el municipio con el actual gobierno.