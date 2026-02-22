Muere joven tras riña entre porras de Celaya y Racing de Veracruz

El enfrentamiento ocurrió al finalizar un partido de la Liga Premier Serie A en Boca del Río

Redacción Notus21 febrero, 2026

Celaya, Guanajuato

Un joven perdió la vida la noche del sábado luego de una riña entre integrantes de las porras del Celaya y Racing de Veracruz, registrada al exterior de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, en la ciudad de Boca del Río.

Los hechos se suscitaron al concluir el encuentro correspondiente a la jornada 20 de la Liga Premier Serie A, en el que el conjunto veracruzano se impuso con marcador de 4-0. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, tras el silbatazo final comenzaron las agresiones entre ambos grupos, utilizando piedras y otros objetos.

Como resultado del enfrentamiento, varias personas resultaron lesionadas y un hombre falleció presuntamente a consecuencia de las heridas sufridas durante la riña. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer la identidad de la víctima.

