Quema de OXXO’S, farmacias y quema de camiones en municipios de Guanajuato

Guanajuato

Quema de OXXO’S, farmacias y quema de camiones, ha sido parte de los hechos de violencia que se han estado replicando en Guanajuato y en varios estados tras la posible captura del líder criminal “El Mencho”.

El incendio de vehículos ha sido en varios municipios como San Francisco del Rincón, Guanajuato capital, salida Abasolo, Silao, por mencionar algunos puntos.

En la carretera de Irapuato a Abasolo, fue quemado un camión en la entrada de La Soledad, sin que se reporten personas lesionadas.

En la carretera de Irapuato a León, en el poblado de La Calera, también fue reportado la quema de un vehículo de pasajeros, quedando a la mitad de la carretera incendiado, sin que se permita el paso vehicular.

En Guanajuato capital, frente al teatro principal fue quemado un Oxxo, otro en la colonia San Javier, es decir, en la zona centro del municipio sin que se diera a conocer si había detenidos.

En el mismo sentido, en Irapuato, fueron quemados varios OXXO’S y farmacias Guadalajara, situación similar en León, detallando que no hay lesionados reportados.

En La carretera Irapuato Silao el Oxxo de San José de Llanos también se estaba quemando, es decir, algunos de los establecimientos de Irapuato a León, fueron incendiados.