Irapuato se mantiene en zona media de la tabla en la Liga de Expansión MX

Irapuato, Guanajuato

El Irapuato se ubica actualmente en la sexta posición de la tabla general del torneo Clausura 2025/2026 de la Liga de Expansión MX, luego de seis partidos disputados en la competencia.

El conjunto fresero suma 9 puntos, con un balance ofensivo de 13 goles a favor y 9 en contra, lo que le permite mantenerse en la pelea dentro de la zona media del campeonato, a pocos puntos de los primeros lugares.

La tabla es encabezada por Tepatitlán de Morelos, seguido de Atlético Morelia y Tapatío, en un torneo que se mantiene cerrado en la parte alta.

Con el Clausura aún en desarrollo, Irapuato buscará mayor regularidad en las próximas jornadas para escalar posiciones y consolidarse como candidato a la liguilla, en un certamen donde cada punto comienza a ser determinante.