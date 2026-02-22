Irapuato se mantiene en zona media de la tabla en la Liga de Expansión MX

La Trinca Fresera ocupa el sexto lugar del Clausura 2025/2026 tras seis jornadas disputadas

Gabriel Piña
21 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato

El Irapuato se ubica actualmente en la sexta posición de la tabla general del torneo Clausura 2025/2026 de la Liga de Expansión MX, luego de seis partidos disputados en la competencia.

El conjunto fresero suma 9 puntos, con un balance ofensivo de 13 goles a favor y 9 en contra, lo que le permite mantenerse en la pelea dentro de la zona media del campeonato, a pocos puntos de los primeros lugares.

La tabla es encabezada por Tepatitlán de Morelos, seguido de Atlético Morelia y Tapatío, en un torneo que se mantiene cerrado en la parte alta.

Con el Clausura aún en desarrollo, Irapuato buscará mayor regularidad en las próximas jornadas para escalar posiciones y consolidarse como candidato a la liguilla, en un certamen donde cada punto comienza a ser determinante.

