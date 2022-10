Muere “el hombre más sucio del mundo” poco después de bañarse por primera vez en 60 años

El iraní Amou Haji, conocido como “el hombre más sucio del mundo”, porque no se había bañado en más de medio siglo, falleció el domingo a los 94 años, en el pueblo de Dejgah, en la provincia de Fars, semanas después de que aceptara ducharse por primera vez en 60 años.

La agencia de noticias IRNA, la Agencia de Noticias de la República Islámica, informó que, según un responsable local, Haji era soltero y evitaba bañarse por temor a “enfermarse”, pero hace unas semanas sucumbió a los pedidos reiterados de sus vecinos para que se lavara.

Señaló que, pese a su falta de higiene, vivió muchos años más que el promedio de los hombres en su país, cuya tendencia es morir a los 77 años en promedio.

Medios locales contaron que tras años de no bañarse, el hombre tenía la piel cubierta con polvo y pus.

La historia de Haji se volvió famosa en un corto documental titulado “La extraña vida de Amou Haji” realizado en 2013, según medios locales.

Amou Haji no era su nombre real, sino un apodo cariñoso que se le da a las personas mayores.

De acuerdo con IRNA, hace unas semanas “los aldeanos lo habían llevado al baño para lavarse”.

