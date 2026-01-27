Muere “El Buki”, querido músico y peluquero de Abasolo

Julio Cesar Noriega fue recordado con anécdotas y su amor por la música

Redacción Notus27 enero, 2026

Abasolo, Guanajuato.- Julio César Noriega, conocido entre los abasolenses como “El Buki”, falleció a la edad de 45 años, hecho que generó numerosas  condolencia y mensajes de despedida por parte de amigos, familiares y conocidos.

Julio César fue ampliamente reconocido en el municipio tanto por su faceta como músico donde perteneció a varias agrupaciones locales, como por su oficio de peluquero, actividad que desempeñó durante varios años junto a su padre, Francisco Noriega, mejor conocido como “El Amigo”, en un negocio que se convirtió en punto de encuentro y referencia para varias generaciones.

A través de redes sociales, personas cercanas compartieron anécdotas, recuerdos y palabras de afecto, destacando su carácter, su disposición para convivir y su gusto por la música, que lo acompañó a lo largo de su vida.

La noticia de su fallecimiento causó consternación en Abasolo, donde Julio César Noriega era identificado por su amor a la música y su oficio de peluquero.

Descanse en Paz, Julio Cesar Noriega “El Buki”.

