Asesinan a hombre frente clínica del IMSS en Cata

Guanajuato, Guanajuato.- Un hombre de 32 años de edad murió tras ser baleado frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en Cata, Guanajuato capital.

El hecho ocurrió poco después de las ocho de la noche. Personal médico del nosocomio escuchó las detonaciones, cerraron las puertas de la clínica y avisaron a la policía.

Poco más tarde, cuando vieron que no había riesgo, fueron a ver si podían ayudar al hombre; había recibido varios impactos de bala y no sobrevivió.

Al principio hubo hermetismo por parte de la policía municipal, pero finalmente trascendió que la víctima tenía por nombre Cristian, de 32 años de edad, al que apodaban “Rundas”.

El hecho ocurrió casi frente al Hospital del Seguro Social. De acuerdo con los primeros reportes, el personal médico cerró el acceso y no brindó atención, ya que la víctima falleció prácticamente de manera inmediata.

La carretera panorámica Cata–Mellado fue cerrada a la circulación. Éste es el segundo asesinado en la ciudad en lo que va del año y ahora bajo el mando de Mauricio Vázquez González como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Ese día, vecinos de la zona escucharan detonaciones de arma de fuego y llamaron al Sistema de Emergencias 911. Más tarde llegaron unidades policiales y al revisar el rumbo encontraron a un hombre con lesiones de arma de fuego. Pidieron apoyo de paramédicos de Protección Civil, quienes al darle atención a la víctima únicamente confirmaron que ya no vivía.

El cuerpo de la víctima presentaba siete impactos de bala.

Con estos dos decesos suman 33 asesinatos en lo que va de la presente administración.