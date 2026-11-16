DIF Irapuato suma más de 100 alianzas para ampliar sus apoyos sociales

Irapuato, Guanajuato.- El Sistema DIF Irapuato consolidó más de 100 alianzas con empresas, instituciones y organizaciones civiles durante los últimos cinco años para ampliar los servicios y apoyos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

A través de la estrategia Unidos Nadie se Queda Atrás, el organismo sumó la participación de distintos sectores para atender necesidades de niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y familias.

Entre los resultados está la transformación del Centro Gerontológico 1ro. de Mayo, donde se habilitaron un centro de cómputo, un taller de repostería, una cafetería y espacios para huertos y hortalizas.

También se entregaron más de 23 mil cobijas mediante Abrigando de Corazón y alrededor de 195 mil juguetes con Regalando Sonrisas. El programa De tu Mano a la Escuela distribuyó más de mil 400 kits escolares.

En materia de inclusión, Unidos en Movimiento reunió más de mil 556 aparatos funcionales, como sillas de ruedas, andaderas, muletas y bastones. Escuchemos Juntos permitió entregar 320 aparatos auditivos y Vivir sin Límites proporcionó más de 900 bolsas de colostomía.

Además, con Cuidar es Amar se reunieron más de 5 mil pañales y 250 paquetes de toallitas húmedas. Otras acciones permitieron canalizar más de 64 mil litros de leche, 220 despensas, 140 cirugías de cataratas y recursos para estudios de laboratorio especializados.

La campaña de Recolección de Tapitas reunió 30 tarimas de material reciclable, destinadas a asociaciones que atienden a personas con cáncer de mama y cáncer infantil.

Como reconocimiento a las aportaciones, el DIF ha entregado más de 120 Distintivos DIF al Compromiso Social a empresas, instituciones y líderes comunitarios que han contribuido con donaciones, apadrinamientos, voluntariado y servicios especializados.