Muere agente leonés de tránsito que escoltaba traslado de riñón

Participaba en el operativo “Ola Verde” e iba rumbo a Guadalajara cuando sufrió un accidente vial

Redacción Notus3 octubre, 2025

León, Guanajuato.- Un agente de tránsito municipal murió al chocar contra una camioneta. El uniformado escoltaba una camioneta que trasladaba un riñón para trasplante rumbo a la ciudad de Guadalajara.

El percance ocurrió en la carretera Santa Rosa Plan de Ayala. César, nombre del policía vial con cinco años de antigüedad en la corporación, recibió la encomienda de resguardar al vehículo que trasladaba el órgano, como parte del operativo “Ola Verde”.

Al pasar por una gasolinera de la zona, una camioneta viró para cargar combustible y el motociclista se impactó contra ella. Debido a la velocidad, la consecuencia fue fatal.

El suceso conmocionó a la corporación y se reconoció el profesionalismo y esfuerzo de su compañero.

