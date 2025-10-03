Abasolo conmemora el Día Nacional del Maíz con productores y comunidades rurales

Abasolo, Guanjauato.- En el marco del Día Nacional del Maíz, el Gobierno Municipal de Abasolo, en coordinación con la SADER y el INIFAP, llevó a cabo la Conmemoración del Maíz Territorio Funcional 251 en el Poliforum Municipal.

El encuentro tuvo como objetivo reconocer al maíz como pilar de la identidad, cultura y soberanía alimentaria de México, además de promover el intercambio de saberes, la conservación de variedades nativas y la mejora de prácticas agroecológicas entre productores y comunidades.

Durante el evento, el Director de Desarrollo Rural y Agropecuario de Abasolo, Edgar Ulises González Solache, subrayó que el maíz es un elemento sagrado que forma parte de la identidad cultural del país, recordando que México cuenta con 64 razas, de las cuales 59 son nativas.

Productores de Romita, Abasolo e Irapuato compartieron experiencias sobre cruzas de maíces híbridos, reducción de costos y transición agroecológica. Posteriormente, los asistentes recorrieron mesas expositivas sobre maíz criollo, bioinsumos, microbiología, productos derivados del nopal y programas de apoyo.

Con esta conmemoración se refrenda la importancia del maíz en la vida económica, social y cultural del país, fomentando sistemas agrícolas más sostenibles frente al cambio climático.