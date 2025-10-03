Va a las rejas otro presunto vendedor de droga en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Como ya es casi rutina, la Policía Preventiva de Guanajuato detuvo a un hombre que portaba 11 dosis de presunta droga. Dijo que eran para su consumo personal, pero eso no le valió ser llevado ante el juez calificador para que determine si es un consumidor precavido o hay presunción de que se dedique a la venta de droga.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de prevención cuando se recibió un reporte de un grupo de personas en Trasladera del Panteón, que aparentemente consumían sustancias y agredían a las personas que transitaban por el lugar

Al acudir al lugar, los oficiales ubicaron a un hombre en el callejón del Pirul, quien al ver a los uniformados echó pies a volar. Su condición física no estaba al cien y lo alcanzaron metros más adelante. Le realizaron una revisión preventiva de acuerdo a los protocolos en la que se le encontró una bolsa de plástico con 11 envoltorios tipo ziploc con presunta droga cristal y una pipa con residuos de la misma sustancia.

El detenido, de 37 años de edad, fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente, para que se realicen las investigaciones correspondientes.