Movimiento Ciudadano: a tomar la caída bandera de la socialdemocracia

Guanajuato, Gto.

Sin cargar con la fama de “revoltoso”, Movimiento Ciudadano trata de tomar la bandera socialdemócrata que la vieja izquierda mexicana soltó: unos para vincularse con el panismo y el priismo y otros con la Cuarta Transformación a la que se ha señalado que sólo se autodefine como demócrata.

Eso fue lo que proyectó Jorge Álvarez Máynez en su estancia en la Universidad de Guanajuato. Su presentación, promovida por una profesora y estudiantes de Ciencia Política, fue en parte una autobiografía para mantener su imagen de político con el que el sector juvenil se identifica; la otra parte fue para decir que es socialdemócrata, la postura que agonizó en México junto con el Partido de la Revolución Democrática.

Llegó a esta capital directo desde Tlacotalpan, Veracruz, de unos días de descanso familiar. Estuvo en el programa Tardes de Café de la licenciatura en Ciencia Política. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano no fue increpado, como pasó con Gerardo Fernández Noroña. Hubo expresiones de simpatía y de disidencia respetuosa.

Habló de su juventud, de sus años como estudiante de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de su formación jesuita ligada en ese tiempo a la teología de la liberación. Fue el mismo camino de conciencia que tuvieron izquierdistas guanajuatenses como Luis Nicolás Mata, Malú Mícher y David Martínez Mendizábal.

Recordó su origen zacatecano y su formación cultural temprana y sus pininos en el quehacer político escolar.

Luego hizo un recuento histórico para expresar su visión sobre el desarrollo de gobiernos autoritarios en México desde finales del siglo XX a la fecha.

Se dijo socialdemócrata y citó a Gilberto Rincón Gallardo. Habló de los derechos humanos y cómo llegó a ser candidato presidencial: tras la invalidación de la candidatura de Samuel García y el descarte de Marcelo Ebrard. Fue candidato en una campaña sin dinero, sin estructura y sin reconocimiento público.

Su estrategia fue sido presentarse en las universidades y logró el reconocimiento similar a personales como Cuauhtémoc Cárdenas y Patricia Mercado. Ambos socialdemócratas, por cierto.

Recomendó a los jóvenes asistentes reflexionar sobre los derechos que les han sido negados: económicos, ambientales, humanos e identitarios.

La visita de Máynez movió a Movimiento Ciuidadano: dirigentes y militantes. Lo cobijaron el diputado local Rodrigo González Zaragoza y su compañera Sandra Pedroza, así como la regidora Liliana Preciado. El primero también es de formación jesuita, de izquierda cristiana y salió del PRD.

Selfies y un paseo por la ciudad cerraron la gira.