Senado de la República cuenta con ‘salón de belleza’

Ciudad de México.- Luego de la difusión de un video donde se muestra A la senadora Juana Mena, evitando responder sobre el tinte de cabello que le aplicaban en un salón de belleza dentro de las instalaciones del senado, la presidenta Laura Itzel Castillo defendió la operación del mismo.

“Es un espacio adaptado para las senadoras, cada una paga el servicio que requiere… tenemos que estar bien presentables para las sesiones”, expresó.

En el video se muestra a las estilistas aplicando el tinte a la funcionaria mientras esta evade las preguntas de la prensa. Según la senadora, ese espacio llevaría funcionando un año, sin embargo, negó más detalles y cerraron la puerta de la habitación.

Tras la polémica y luego de una aparente clausura, la presidenta de la mesa directiva salió a dar declaraciones del lugar argumentando que es una fuente de empleo para la estilista. De acuerdo con Laura Itzel, ese espacio también existe en la cámara de diputados y es un apoyo para las mujeres y hombres que requieran cualquier servicio.

Así mismo comentó que no es gratuito y es necesario para que los funcionarios acudan debidamente presentables para las sesiones del pleno