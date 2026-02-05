Más de 30 parejas listas para dar el “Sí” en campaña de bodas colectivas

La jornada del próximo 13 de febrero cerrará con una “Velada Bohemia” en el Jardín Ana María Gallaga.

Pénjamo, Guanajuato

La campaña “Di que sí en Pénjamo” se perfila como un evento histórico para las familias del municipio. Al corte de este miércoles 4 de febrero, más de 30 parejas ya han realizado su pre-registro para formalizar su unión y obtener certeza jurídica de manera totalmente gratuita.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno Municipal en estrecha coordinación con la Oficialía del Registro Civil y la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, busca facilitar el acceso a este derecho fundamental, eliminando barreras económicas para las y los penjamenses.

¡Última Oportunidad!

La administración municipal informa que aún es posible inscribirse. La recepción de documentos permanecerá abierta hasta mañana, jueves 5 de febrero, en las instalaciones del Portal Zaragoza (Casa de la Cultura Plazuelas). Se invita a las parejas interesadas a no dejar pasar esta oportunidad de regularizar su estado civil sin costo alguno.

Una jornada de Amor y Tradición

El próximo 13 de febrero, Pénjamo vivirá un día dedicado a la unión familiar y el romance:

● 09:00 hrs: Iniciará la jornada de Matrimonios Colectivos, donde las parejas darán el “sí” ante la ley, consolidando su patrimonio y sus derechos.

● 19:00 hrs: La celebración continuará con una “Velada Bohemia” en el Jardín Ana María Gallaga.

Con este cierre cultural, el Gobierno Municipal busca recuperar el espacio público como punto de encuentro y revivir la nostalgia de los grandes bailes y eventos románticos que, antaño, hacían del Jardín Principal el escenario donde confluían todas y todos los penjamenses para celebrar la vida y el amor.