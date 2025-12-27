Movilización en Irapuato por desbordamiento de canal Coria

Elementos de Protección Civil y Bomberos previnieron afectaciones materiales al atender el flujo de agua en la vía pública de Mariano J. García

Redacción Notus26 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Personal de Protección Civil y Bomberos atendieron el desbordamiento del canal de Coria en Mariano J. García, a la altura de la Central de Abastos. De acuerdo con reportes oficiales, el agua alcanzó el estacionamiento de la central, sin embargo, no causó daños.

El suceso fue alertado por ciudadanos aledaños a la zona de la colonia Valle del Sol, cuando se percataron que el agua salía del canal y afectaba la vía pública. Los elementos de seguridad llegaron para monitorear y abrir las compuertas para asegurarse de que regresara a su estado normal.

Al parecer no hubo daños materiales, ni afectaciones a personas, no obstante, Protección Civil exhortó a evitar el lugar y estar al pendiente de la información emitida.

