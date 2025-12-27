Liberan a mujer zacatecana secuestrada en León por tabasqueños

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa a la sociedad que, gracias a un trabajo coordinado, especializado y oportuno entre instituciones, se logró la detención, rescate de la víctima y vinculación a proceso de OCTAVIO RAÚL “N” y FERNANDO “N”, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado cometido en perjuicio de una mujer originaria del estado de Zacatecas.

Este caso evidencia la capacidad de respuesta de las Fiscalías para proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, aun cuando los hechos se originan en otra entidad.

De acuerdo con la investigación, el viernes 19 de diciembre de 2025, la víctima arribó a la ciudad de León, Guanajuato, procedente de Zacatecas, con la intención de reunirse con OCTAVIO RAÚL “N”. Ese mismo día notificó a sus familiares sobre su llegada; ese fue el último contacto que tuvieron con ella.

Al día siguiente, el 20 de diciembre, el padre de la víctima comenzó a recibir llamadas extorsivas, en las que se exigía el pago de una suma millonaria a cambio de su liberación. Ante esta situación, se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, la cual compartió la información con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía de Guanajuato, activando un operativo de investigación conjunta.

Mediante análisis de información, inteligencia criminal y trabajo de campo, la Unidad Especializada estableció una zona probable de cautiverio en la ciudad de León. Agentes de Investigación Criminal se desplegaron en el área y, como resultado de las diligencias, ubicaron un inmueble donde se encontraba privada de la libertad la víctima.

En el lugar se logró la liberación de la mujer sin que su familia realizara pago alguno, así como la detención de OCTAVIO RAÚL “N” y FERNANDO “N”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un juez determinó la vinculación a proceso de ambos imputados, imponiéndoles prisión preventiva durante el periodo de investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato refrenda que el secuestro es un delito prioritario, que se combate con inteligencia, coordinación interinstitucional y actuación profesional, y que ninguna conducta criminal quedará impune, sin importar el origen de los responsables o el lugar donde se intente cometer el delito.