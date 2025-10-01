Morenista pide revocación de mandato en contra de Lorena Alfaro

Irapuato, Guanajuato.- El morenista Ricardo Gómez Escalante secretario de Organización de Partido Regeneración Nacional, presentó ante el Congreso del Estado una solicitud para revocar el mandato de la presidenta municipal de Irapuato Lorena Alfaro.

En el oficio número 4510 girado por la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se notificó a Gómez Escalante que la asamblea se daba por enterada de dicha solicitud, así mismo, requirieron al denunciante morenista, que era necesario acudir ante la Secretaría General del Congreso del Estado, para ratificar dicha denuncia.

En dicho documento se dijo que, en caso de no hacerlo en los próximos tres días hábiles, siguientes a esta notificación, se dará “carpetazo al asunto”, pero en caso de que la denuncia sea ratificada, esta se turnará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.