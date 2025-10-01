Aseguran tractocamión con 30 mil litros de hidrocarburo en Villagrán

Villagrán, Guanajuato.- Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron un tractocamión con aproximadamente 30 mil litros de hidrocarburo presuntamente ilícito, durante un operativo de prevención y vigilancia en la carretera estatal Celaya-Villagrán.

En el marco de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), policías estatales detectaron un tractocamión modificado como autotanque, marca Kenworth color blanco, que se encontraba con las puertas abiertas y sin tripulante.

Tras la inspección, se confirmó que la unidad contenía hidrocarburo. Tanto el vehículo como el combustible fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Celaya, para continuar con las investigaciones.

El aseguramiento permitió evitar la comercialización de combustible ilícito y se destacó que el almacenamiento irregular de hidrocarburos representa riesgos de explosiones, incendios y contaminación ambiental.