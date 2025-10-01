Aseguran tractocamión con 30 mil litros de hidrocarburo en Villagrán

El vehículo fue localizado sin tripulante y quedó a disposición de la FGR para las investigaciones correspondientes

Redacción Notus1 octubre, 2025

Villagrán, Guanajuato.- Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron un tractocamión con aproximadamente 30 mil litros de hidrocarburo presuntamente ilícito, durante un operativo de prevención y vigilancia en la carretera estatal Celaya-Villagrán.

En el marco de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), policías estatales detectaron un tractocamión modificado como autotanque, marca Kenworth color blanco, que se encontraba con las puertas abiertas y sin tripulante.

Tras la inspección, se confirmó que la unidad contenía hidrocarburo. Tanto el vehículo como el combustible fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Celaya, para continuar con las investigaciones.

El aseguramiento permitió evitar la comercialización de combustible ilícito y se destacó que el almacenamiento irregular de hidrocarburos representa riesgos de explosiones, incendios y contaminación ambiental.

Redacción Notus1 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información