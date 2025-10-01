Atacan propiedades de exalcaldes de Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- Dos propiedades de los ex presidentes municipales de Pueblo Nuevo, “Cuca” García y el extinto José Duran, fueron atacadas a balazos, además una mujer policía resultó herida de gravedad en el tiroteo.

El primer ataque tuvo lugar en la casa en donde vivió el ex mandatario municipal José Duran, en la calle Aldama, en donde según relataron los vecinos hombres que ´portaban armas de grueso calibre, dispararon contra la vivienda, resultando herida, una mujer policía que se encontraba en la zona, la cual tubo heridas en el tórax y fue trasladada a un hospital.

Posteriormente, el comando armado huyó del lugar, pero momentos más tarde en la gasera que se encuentra en la salida a Huanímaro, nuevamente dispararon en contra del negocio, al parecer fue el mismo comando, además se identificaron en el lugar dos cartulinas con mensajes de advertencia presuntamente escritos por grupos delincuenciales.

Cabe recordar que este no es el primer ataque en contra de los expresidentes, ya que el ex alcalde José Duran fue asesinado en el mes de septiembre del año 2017 mientras viajaba en su camioneta y hasta el momento no hay responsables de su muerte.

Así mismo, José Luis Durán García apodado como “El Picudo”, hijo de la pareja de ex mandatarios, fue asesinado en un ataque armado en una taquería, a tan solo días después del asesinato de ex alcalde, en donde otras tres personas más perdieron la vida y otras tres resultaron heridas.

Según información de la Revista Proceso, señaló en su tiempo que “El Picudo” había sido detenido presuntamente por robo de hidrocarburo, en el año 2013, además de haber sido juzgado por robo, privación de la libertad en contra de un agricultor de la zona, y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano.