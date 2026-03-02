Morena Vs Morena, en Irapuato: pelean poder

Irapuato, Guanajuato.- En Irapuato MORENA al parecer siente que ya tiene ganada la siguiente elección a la alcaldía y ese pequeño gran motivo, tiene a algunos de sus integrantes peleando entre ellos.

LÍDER DE MORENA IRAPUATO

El diputado federal José Aguirre, ha estado siendo el supuesto líder de los diputados de MORENA y ha arreciado su discurso contra los regidores de su partido.

LOS LIKES NO DAN VOTOS O SI

A poco más de un año de las elecciones siguientes, en MORENA Irapuato supuestamente las encuestas que entre ellos han estado manejando dicen que cualquier candidato que pongan a la presidencia municipal la va a ganar, es decir, puede ser el peor y también gana, según ellos.

Tanta es la confianza de los morenistas que, al parecer, producto de la elección a la alcaldía todas las diputaciones también las van a ganar, pero el pequeño detalle es que las encuestas son en papel y actualmente para este tipo de ejercicio, son imprecisas.

YA NI A LOS VECINOS LES HABLA: DIPUTADO ABRAHAM

Un diputado incluso como Abrahán Sotomayor, puso como un gran logro los likes y alcance en Facebook como si eso fuera sinónimo de triunfo y dicen que, ya ni en la que era su colonia lo quieren, pues paso de una camioneta modesta a andar en carros lujosos y no saludar a sus vecinos, esos que ya lo conocen.

QUIERE HACER CAMPAÑA EN IRAPUATO Y “NI POR LA SILLA VOLVIÓ “DONDE GANÓ”

La diputada Maribel Aguilar ha estado buscando posicionarse en Irapuato, pero ahí las redes no olvidan que fue a pedir el voto a otros municipios, donde ni saben quien es o qué va hacer, porque de obras ni hablar.

IRMA LETICIA SIGUE VIGENTE

La que sigue vigente y que sus “compañeros” han buscado dejarla fuera menospreciando el trabajo de regidores es Irma Leticia González, directora general del Centro Guanajuato de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La ex diputada y ex candidata a la presidencia municipal, continúa con un trabajo en campo y ahora mucho más, por la cercanía que tiene con diversos sectores, pero en fin en estos columpios un día subes, otros bajas y vuelves a subir, hasta que paras y serán los votantes quienes decidirán el rumbo en el futuro.

Por: Esaú González Director General, Periodista y Columnista de Periódico Notus.