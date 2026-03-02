Llegó a México el trofeo del Mundial 2026

El Tour del Trofeo de la FIFA inició su recorrido en el país con una ceremonia en el AIFA

Redacción Notus2 marzo, 2026

Ciudad de México.- El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA llegó este viernes a México como parte del Tour del Trofeo rumbo al Mundial 2026. La pieza fue recibida en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante una ceremonia que marcó el inicio oficial de su recorrido por el país.

Desde ahora, aficionados mexicanos podrán ver de cerca el trofeo más importante del futbol como parte de las actividades previas a la Copa del Mundo que se celebrará en 2026.

En el evento participaron autoridades, representantes de FIFA y Coca-Cola México, así como el exfutbolista Roberto Ayala, quien acompañará el recorrido del trofeo. Durante la bienvenida se destacó el orgullo de México por ser sede mundialista por tercera ocasión en la historia.

El Mundial de 2026 será el más grande hasta ahora, con sedes en México, Estados Unidos y Canadá, además de más equipos y partidos. Como parte de la gira internacional, el trofeo visitará 75 ciudades en más de 150 días.

