Acámbaro: diputada morenista regala despensas podridas y afiliaciones forzosas

Acámbaro, Guanajuato.- “Nos encontramos en Monte Prieto, comunidad de Acambaro, entregando un pequeño detalle”: la diputada federal de MORENA, Juana Acosta Trujillo encabezó una polémica luego de que presuntamente regaló despensas en mal estado y afilió a ciudadanos al partido sin su permiso. Los afectados se manifestaron en la zona centro acusándola de querer comprarlos.

Con mantas y llevando la verdura que, al parecer, fue parte de la despensa, ciudadanos de las comunidades que visitó la diputada se manifestaron en la plazuela Miguel Hidalgo y Costilla y las arrojaron. Además de rechazar papas, chiles, cebollas podridas, los habitantes de las localidades exhibieron los productos que siembran, asegurando que son de mejor calidad.

“A mí me dio mucho coraje y según ya nos estaba afiliando a MORENA. Y ¿por qué nos va a afiliar si nunca nos pidió permiso. Nosotros no somos de ningún partido… cuando vayan a que nos quieran comprar no nos vamos a dejar comprar con nada”, expresó una mujer.

Los manifestantes también comentaron que los funcionarios ya han intentado ganarse su simpatía para el proyecto del acueducto Presa Solís, y que ese fue uno de esos casos. “Ahora sí les quiero decir que tengan vergüenza los dirigentes”, dijo otra asistente.

“Juana Acosta traicionaste al campo de Guanajuato votando a favor de un presupuesto raquítico en contra de las familias rurales”, se leía en la pancarta.