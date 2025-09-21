MORENA pone en evidencia “pelea” entre panistas con panistas

Irapuato, Guanajuato.- Ricardo Gómez Escalante, Secretario de Organización del Comité Estatal de Morena puso en evidencia que “panistas, señalando a otros panistas que compran en voto, que corren a los empleados municipales si no votan por tal o cual persona”.

“Hoy los panistas nos dan la razón en Irapuato, se señalan de delitos por los que morena los ha denunciado siempre. Irapuato necesita un cambio verdadero. No más pan ni rateros en el gobienro”, así lo dio a conocer Ricardo Gómez Escalante.

Hay que señalar que los diputados locales Víctor Zanella, Susana Bermúdez, el ex alcalde Ricardo Ortiz, entre otros, evidenciaron que presuntamente el gobierno de Lorena Alfaro, utilizó recursos públicos para llevar a votar a panistas a fin a la planilla que les favorecería en el manejo del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional.

El Partido Acción Nacional en Guanajuato inició con la elección de renovación de directivas de comités municipales, así mismo como la elección de consejeros estatales y nacionales; en Irapuato se registraron dos planillas encabezadas por Bertha Muñoz quien es apoyada por los diputados locales, Víctor Zanella, Susana Bermúdez y Diego Barroso, quienes buscan ser delegados estatales y nacionales.

Por otra parte la planilla de Roció Jiménez apoyada por el gobierno de Lorena Alfaro, regidores y directores de la actual administración.