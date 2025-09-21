Envenenan al menos a 25 perros y gatos en calles de San José Iturbide

San José Iturbide, Guanajuato.- En San José Iturbide más de 25 perros y gatos, fueron víctimas de envenenamiento. Al parecer vecinos de la colonia Los Prados planearon envenenar a los animales, los que consideraban una “plaga”.

“Los incompetentes de #Ecología no saben, ni quieren, ni pueden hacer su trabajo… Ningún perro, ningún gato callejero merece una muerte tan dolorosa #VozAlosQueNotienenVoz noalmaltratoyabandonoanimal #justicia]”, así lo denunció el grupo Perros Perdidos y en Adopción de San José Iturbide.

Los animales, quedaron muertos Al interior de las casas y en la vía pública, donde presuntamente les fueron arrojadas bolsas con comida envenenada, detallando que algunos animalitos lograron sobrevivir gracias que los llevaron de emergencia al veterinario.

Por su parte la gobernadora escribió en tuiter “Nada justifica la crueldad contra los animales. Son seres sintientes, compañeros de vida y parte de nuestras familias. Exigimos justicia en el caso de San José Iturbide. He instruido a dar seguimiento puntual a las investigaciones hasta que haya justicia y se sancione a quien o quienes resulte responsables.

En Guanajuato trabajaremos para que la empatía, el respeto a toda forma de vida y la cultura de paz sean principios de nuestra convivencia”.