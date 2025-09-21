Blanca Denise Nuñez nueva presidenta del PAN en Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- La panista Blanca Denise Nuñez, fue electa como la nueva Presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Manuel Doblado. La contienda no tuvo contratiempos, pese a que supuestamente había algunas diferencias con panistas de la anterior administración municipal.

La abogada Blanca Denise Núñez Hidalgo, quedó como presidenta del PAN en Manuel Doblado, al igual que Ricardo Hernández Saldaña en la secretaría general e integrantes del comité directivo municipal, fueron reafirmados dentro de la elección municipal.

Al igual la panista Selene Anahi Ruiz Ortega, quedó como la única representante para ser electa como Consejera Estatal del PAN en las siguientes elecciones en la región de Manuel Doblado, donde sería ratificada.

“Con tanta emoción de ver que el legado del PAN sigue y es para rato. ¡Felicidades! Gracias a toda mi Familia PANISTA DOBLADENSE por su apoyo y respaldo para que su Servidora los siga representando en el Consejo Estatal; siempre cuentan conmigo”, dijo Selene Ruiz.