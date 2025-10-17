MORENA pide anular contrato de renta de patrullas en Irapuato

Guanajuato, Guanajuato.- El grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA ) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta municipal de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, para que, a través de las personas titulares de las sindicaturas del Ayuntamiento, consideren promover el Juicio de Lesividad para que se decrete la nulidad de la Licitación Pública con número LPN-05/2025 de fecha 19 de agosto del 2025 consistente en el arrendamiento de 66 vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal con fecha de fallo 09 de septiembre del 2025 .

El morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor expresó que el pasado 9 de septiembre de 2025 el municipio de Irapuato anunció que, para combatir la inseguridad, se rentarían 66 unidades con un presupuesto de más de 170 millones de pesos, cantidad que corresponde al 6.70% del presupuesto aprobado para Irapuato en el ejercicio fiscal 2025.

Agregó que desde una lectura simple de la licitación 05/2025 también se aprecia que los licitantes en análisis y la propuesta ganadora, Transporte Empresarial del Bajío S. de R.L. (TEB) son parte de la misma familia. Precisó que uno de los dos socios de Transportes TEB es José Antonio Mata Villanueva, que es hermano de otro de los licitantes en el proceso de arrendamiento celebrado en Irapuato, es decir, se sabía que existía un 66.6% de probabilidades de que el arrendamiento se quedara en familia.

Añadió que la falta de observancia y los vicios denunciados anteriormente, dejan a la luz que no se siguieron la totalidad de las formalidades que exige el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Irapuato. Recientemente, dijo, la presidenta municipal de Irapuato señaló que el primer lote de los vehículos arrendados aún no se encuentra en las calles del municipio porque no está definido el plan de operación para desplegarlos en el territorio.

Por último, refirió que los elementos de convicción previamente enunciados sustentan una situación evidentemente desastrosa, por un lado, se tiene a una familia beneficiada a costa de la seguridad de las y los irapuatenses, y por otro, existen vicios y falta de transparencia en los procesos de contratación que no fueron informados a la totalidad de los miembros del cabildo para tomar una decisión informada.

El punto de acuerdo se turnó para su estudio y análisis a la Comisión de Asuntos Municipales.