Encuentran bunker de huachicol en Villagrán

Villagrán, Guanajuato.- Un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales permitió el aseguramiento de un inmueble presuntamente utilizado para el almacenamiento y manejo ilegal de hidrocarburos, donde se localizaron 20 mil litros de combustible y diversos objetos relacionados con actividades ilegales.

La diligencia fue autorizada por la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público Federal en atención a una investigación en curso y se llevó a cabo en un predio tipo bodega ubicado entre las calles Fresno y Laureles. El operativo se realizó con estricto apego a la ley y con respeto a los derechos humanos.

En el lugar se localizaron dos cisternas plásticas con capacidad aproximada de 10 mil litros cada una, que contenían líquido con características de hidrocarburo, para resultar en un total 20 mil litros asegurados, además de otros indicios relacionados con posibles actividades ilícitas.

El predio y el combustible quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

En el despliegue participaron integrantes de la Comisaría de Investigación de Campo, adscritos a la Subsecretaría de Inteligencia Operacional de la Secretaría de Seguridad y Paz, junto con agentes del Ministerio Público Federal, peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).