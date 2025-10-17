Ataque en puesto de quesadillas deja 3 mujeres heridas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Tres personas resultaron heridas en un ataque armado mientras se encontraban en un puesto de quesadillas en la colonia UCOPI de Irapuato. De acuerdo con la información preliminar, las víctimas serían mujeres, se presume que una de ellas es la dueña del negocio.

El reporte de la agresión alertó a Guardia Nacional, Policía Municipal y Ejército Mexicano, que se reunieron en la calle Libertad y alrededores para inspeccionar la zona. Al parecer, varias personas estaban en el puesto al momento del ataque. Las mujeres fueron llevadas a recibir atención médica por su cuenta, supuestamente en estado grave.

La zona quedó acordonada y las autoridades ya se encargan de realizar las investigaciones correspondientes. En el lugar había, además, dos motocicletas sin placas. Se espera que la Fiscalía del Estado esclarezca la mecánica de los hechos y deslinde responsabilidades.