Morena Irapuato ‘se apunta’ para construir estatua de AMLO

Los simpatizantes del partido sugieren que se construya afuera de la presidencia

Redacción Notus2 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Irapuatenses morenistas ‘se apuntaron’ para construir una estatua de Andrés Manuel López Obrador en el municipio. Los simpatizantes del partido sugieren que su ubicación sea afuera de la presidencia.

De acuerdo con una publicación de la página Morena Irapuato, se propone sumarse a la iniciativa de colocar una estatua del ex presidente nacional en cada ciudad. En respuesta, varios habitantes ofrecieron donar llaves para llevar a cabo la actividad.

Entre los lugares más solicitados, se eligió la zona frente a la presidencia municipal. Uno de los usuarios, de apellido Meza, comentó que gracias al dirigente sus padres se benefician del apoyo económico para adultos mayores. “Aunque a muchos les arda”, dijo. La idea se ha difundido en redes, en espera de organización para cumplirlo.

