Asaltan joyería dentro de Costo Celaya

Celaya Guanajuato.- Al menos dos hombres armados, ingresaron a asaltará una joyería dentro de una tienda Costco en una de las avenidas más concurridas de Celaya.

Según el reporte que se dio a conocer, el atraco ocurrió alrededor de las 19:15 horas, cuando dos hombres entraron armados a la joyería.

De acuerdo al testimonio de clientes presentes, uno de los ladrones al parecer se encargó de apuntar con el arma a los asistentes para mantenerlos controlados, mientras que el segundo, portando una bolsa negra de plástico, rompió los cristales de los aparadores del área de joyería.

El hecho, fue grabado y se tiene identificado a los supuestos asaltantes, ambos mayores a los 40 años de edad, complexión media y uno de ellos llevaba sombrero.

La tienda Costco se encuentra ubicada en la Avenida Tecnológico, a unos metros de la universidad y de una gran cantidad de establecimientos comerciales, pese a ello no fueron detenidos y lograron huir, al parecer lo hicieron en motocicletas, porque había otras personas que los esperaban afuera.

Algunas personas tuvieron que ser atendidas al presentar crisis nerviosas por lo ocurrido y se supone que no llegó la policía de manera oportuna, aunque se dio aviso de lo que estaba ocurriendo.