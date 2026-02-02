Ex presidentes de México en el expediente Epstein

México.- El caso del multimillonario Jeffrey Epstein, vinculado al tráfico y abuso sexual de menores de edad en Estados Unidos volvió a salir a la luz luego de que se encontrara en los archivos relacionados a su investigación, nombres de algunas figuras de poder en México. Políticos como Salinas de Gortari, Peña Nieto y Zedillo fueron encontrados en los documentos.

Cabe destacar que las listas de Epstein vinculan un conjunto de documentos que contienen alrededor de 6 millones de páginas con imágenes y videos recopilados por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los que se incluyen registros de vuelo libretas de contactos declaraciones de testigos correos electrónicos. Las menciones de las personas en los archivos no implican culpabilidad inmediata o una comprobación de su participación en actos delictivos.

En el caso de Carlos Salinas de Gortari, se lo asocia con un correo enviado por Epstein en el 2016, en el que el magnate relata haber conocido al político con John Broockman, agente de Nueva York, en una cena de multimillonarios, expresando que en ese momento que supuestamente Salinas estaría construyendo una casa en Marruecos. Ello de acuerdo con el folio EFTA01062078.

Por otra parte, en el archivo EFTA01082667, Ernesto Zedillo fue mencionado en un documento con título “Familias Illuminati y sus asociadas”, al parecer no sé ha confirmado bajo qué contexto él y otros nombres del ramo empresarial aparecían en la investigación

Enrique Peña Nieto también se encuentra en algunos documentos, sin embargo, su mención está enfocada en el período de su candidatura presidencial en 2012. Aparentemente, las autoridades encargadas lo deslindan de ser asociado con el caso, hasta el momento.