MORENA invita a Lorena Alfaro a formar parte la Cuarta Transformación

Irapuato, Guanajuato.- La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, tiene las puertas abiertas para integrarse a MORENA. A través de un comunicado se informó que Lorena Alfaro García actualmente emanada del Partido Acción Nacional podría tener un espacio para las siguientes elecciones, pero en el partido de la Cuarta Transformación, donde usualmente han llegado personajes de todos los partidos políticos.

Aunque no se ha dado a conocer si Lorena Alfaro estaría dispuesta a aceptar irse a MORENA, ya tuvo los primeros acercamientos con líderes nacionales, entre ellos el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador con el que al parecer atinó en señalar que MORENA requiere de líderes que no se estén quejando de todo como una gran mayoría que dicen ser de izquierda, pero que también provienen de otros partidos.

“Nos complace en invitar a la C. Lorena Alfaro García a participar en las filas de la Cuarta Transformación, al ser un gran ejemplo de liderazgo que reúne los ideales que buscamos en el Movimiento de Regeneración Nacional, suscribe Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización de Morena.

Inocente palomita que te dejaste engañar, feliz día de los Santos inocentes