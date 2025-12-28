75 niños y adolescentes recibieron un nuevo hogar mediante adopciones en 2025

Guanajuato consolidó 17 por ciento más adopciones este año, con 65 juicios de adopción

Redacción Notus28 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.– Durante 2025, 75 niñas, niños y adolescentes fueron adoptados por una familia en Guanajuato, lo que representa un incremento del 17 % en comparación con el año anterior, informó la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA).

La titular de la PEPNNA, Tere Palomino Ramos, detalló que este resultado se logró a través de la realización de 65 juicios de adopción, fortaleciendo el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.

“Tenemos la instrucción de nuestra Gobernadora Libia Dennise, de eficientizar los procesos de adopción para niñas, niños y adolescentes y así lo hemos hecho, sin embargo, este es un tema que nos corresponde a todos como sociedad y me da gusto ver que cada día hay más consciencia sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes y particularmente su derecho a vivir en familia”, comentó la funcionaria estatal.

La Procuradora destacó que la adopción es un acto de responsabilidad y compromiso que permite garantizar entornos seguros, estables y afectivos para el desarrollo integral de las personas menores de edad, subrayando que la PEPNNA se ha consolidado como un referente estatal y nacional por su trabajo constante en favor de la niñez y la adolescencia.

A través de programas especializados, la PEPNNA impulsa procesos de adopción con pleno apego a la legalidad, donde la certeza jurídica es uno de los pilares fundamentales.

Por su parte, el subprocurador de Acogimiento Familiar y Adopciones, Sergio López García, explicó que además de los procesos de adopción, la institución colabora en la regularización de la situación jurídica de niñas, niños y adolescentes que ya se encontraban integrados a un núcleo familiar.

“Trabajamos de forma coordinada con las Procuradurías Auxiliares de los Municipios, no solo de manera normativa, sino también operativa y socialmente”, comentó.

De manera complementaria, personal de la PEPNNA realizó 345 seguimientos pre y post adoptivos, con el objetivo de asegurar el bienestar y la adecuada integración de las niñas, niños y adolescentes a sus nuevas familias.

La institución recordó que cualquier persona mayor de 25 años puede iniciar un proceso de adopción, previo a la obtención del certificado de idoneidad, el cual se emite tras cumplir los requisitos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y participar en el taller “Un acercamiento a la adopción”, impartido por especialistas de la PEPNNA.

