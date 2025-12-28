75 niños y adolescentes recibieron un nuevo hogar mediante adopciones en 2025

Guanajuato, Guanajuato.– Durante 2025, 75 niñas, niños y adolescentes fueron adoptados por una familia en Guanajuato, lo que representa un incremento del 17 % en comparación con el año anterior, informó la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA).

La titular de la PEPNNA, Tere Palomino Ramos, detalló que este resultado se logró a través de la realización de 65 juicios de adopción, fortaleciendo el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.

“Tenemos la instrucción de nuestra Gobernadora Libia Dennise, de eficientizar los procesos de adopción para niñas, niños y adolescentes y así lo hemos hecho, sin embargo, este es un tema que nos corresponde a todos como sociedad y me da gusto ver que cada día hay más consciencia sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes y particularmente su derecho a vivir en familia”, comentó la funcionaria estatal.

La Procuradora destacó que la adopción es un acto de responsabilidad y compromiso que permite garantizar entornos seguros, estables y afectivos para el desarrollo integral de las personas menores de edad, subrayando que la PEPNNA se ha consolidado como un referente estatal y nacional por su trabajo constante en favor de la niñez y la adolescencia.

A través de programas especializados, la PEPNNA impulsa procesos de adopción con pleno apego a la legalidad, donde la certeza jurídica es uno de los pilares fundamentales.

Por su parte, el subprocurador de Acogimiento Familiar y Adopciones, Sergio López García, explicó que además de los procesos de adopción, la institución colabora en la regularización de la situación jurídica de niñas, niños y adolescentes que ya se encontraban integrados a un núcleo familiar.

“Trabajamos de forma coordinada con las Procuradurías Auxiliares de los Municipios, no solo de manera normativa, sino también operativa y socialmente”, comentó.

De manera complementaria, personal de la PEPNNA realizó 345 seguimientos pre y post adoptivos, con el objetivo de asegurar el bienestar y la adecuada integración de las niñas, niños y adolescentes a sus nuevas familias.

La institución recordó que cualquier persona mayor de 25 años puede iniciar un proceso de adopción, previo a la obtención del certificado de idoneidad, el cual se emite tras cumplir los requisitos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y participar en el taller “Un acercamiento a la adopción”, impartido por especialistas de la PEPNNA.