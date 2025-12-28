Pondrán en adopción a cachorros rescatados de incendio en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Los ocho cachorros rescatados de un incendio registrado hace una semana de un incendio en la zona de los Cárcamos, serán puestos en adopción. Uno de ellos, que se recupera de quemaduras, esperará un tiempo más, una vez que esté en condiciones.

La Fundación Corazón Animal de Guanajuato informó que los cachorritos, seis machos y dos hembras, se recuperan satisfactoriamente. El más afectado por las quemaduras ya pudo posar sus patitas y es indicio de que las medicinas que le aplicaron logran buenos resultados.

La agrupación calificó a los animalitos como “unos bebés muy especiales que les piden a ustedes no los olviden”.

Informó que en dos semanas serán vacunados y empezarán su proceso de adopción. Piden que vayan “a excelentes hogares”.

Por lo pronto, los cachorros desayunan y se recuperan. Uno de los cachorros está con cuidados especiales debido a quemaduras en las plantas de sus patas y su cara. Es el sexto machito.

Durante la semana, integrantes de la agrupación hicieron varios intentos por capturar a la madre para garantizar que los cachorros tuvieran mejor recuperación y atención, pero no lo lograron.