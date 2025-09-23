Morena critica informe de Lorena Alfaro

Irapuato, Guanajuato.- El regidor Ignacio Morales Integrantes de la fracción de Morena en el ayuntamiento de Irapuato manifestó su inconformidad con el reciente informe de la presidenta municipal, al considerar que el mensaje estuvo cargado de un “discurso de división” y carente de propuestas concretas para atender los principales problemas de la ciudad.

De acuerdo con el entrevistado, a diferencia de la gobernadora del estado, quien llamó a la unidad y reconoció el apoyo del gobierno federal, la alcaldesa omitió este gesto, manteniendo un tono que calificaron como desafortunado.

Las críticas más severas se centraron en tres ejes:

· Seguridad: señalaron que no hubo un planteamiento sólido para enfrentar la situación, y recordaron que el programa municipal en la materia fue entregado de manera extemporánea.

· Legalidad y transparencia: acusaron que las sesiones de las comisiones no se transmiten, lo que, a su juicio, aleja a la administración de la rendición de cuentas.

· Patrullas en arrendamiento: calificaron de irregular el contrato bajo el cual se adquirirán las unidades, motivo por el cual ya presentaron una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado con la intención de que se declare nulo el contrato de arrendamiento.

Además, el regidor Morales dijo que el informe municipal se limitara a proyectos como el parque lineal en la ribera del río Silao y el sistema de parques, sin detallar soluciones integrales a los problemas más urgentes de la ciudad.

Morena adelantó que realizará un “contrainforme” para exponer públicamente su desacuerdo con el rumbo planteado por la actual administración.