Inicia “operación cicatriz” en Acción Nacional, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Rocío Jiménez quien ganó las elecciones panistas para dirigir a los militantes de Irapuato, señaló que se encuentra lista para tomar las riendas en el Comité Directivo Municipal y comenzará con la “operación cicatriz”.

La próxima dirigente señaló que en cuanto se lo indiquen, iniciaran el proceso de entrega, recepción y arranque de actividades y dijo que la primera acción que estará realizando será tener acercamiento con todos los militantes.

“Estamos en la apertura de que se puedan dar estos espacios de acercamiento, mesas de diálogo en donde podamos ponernos de acuerdo. Más allá de las diferencias que pueda haber yo creo que tenemos un fin común y tenemos el mismo objetivo y la misma convicción. Segura estoy que habremos de encontrar esos acuerdos en donde podamos consolidar un plan de trabajo.” Aseguró Jiménez

La próxima presidenta señaló que la manera más rápida para este objetico será incluir en el plan de trabajo todas las ideas que se puedan sumar, todas las ideas que aporten y todas las manos ayuden, “tenemos en ambas planillas y dentro de Acción Nacional, diferentes actores con habilidades y con experiencia y con tantas cosas que le pueden aportar”.

Rocío Jiménez puntualizó que tener apertura es muy importante para que este tipo de situaciones pueda transitar de la mejor manera, pues está convencidas de que va a lograr la unidad y consolidar un buen equipo de trabajo,

Sin embargo, en el informe de gobierno presentado por la alcaldesa Lorena Alfaro, no se presentaron los integrantes de la planilla perdedora, los diputados locales Víctor Zanella y Susana Bermúdez, así como el diputado federal Diego Barroso, pero a pesar de ello, Jiménez aseguró que una vez que terminó la elección tuvo acercamientos con los integrantes de la planilla perdedora para consolidar su equipo de trabajo.

Por su parte Aldo Márquez presidente del partido en el estado señaló que hasta el momento la planilla perdedora no ha metido ante los órganos partidistas alguna apelación en contra del proceso electoral vivido el domingo pasado.

Por último, la panista dijo que tiene ante sí un gran reto que es refrendar la presidencia municipal para el 2027, meta que se ha puesto en la mesa y que está en el plan de trabajo y en la cabeza y en el corazón cada uno de los militantes del blanquiazul.