Llegan dos puentes nuevos para Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, dio a conocer la construcción de dos nuevos puentes para Irapuato. Los puentes estarían en el paso de “la Bimbo” y en el Carrizalito, además la conclusión del centro acuático.

Con una inversión de 333 millones de pesos, sería el costo de la obra del puente en el paso de la Calzada de Guadalupe hacia la salida a Salamanca y con ellos se estaría agilizando el tráfico vehicular en una de las zonas más concurridas del municipio.

En cuanto al puente ubicado en el Carrizalito, la Gobernadora informó que se invertirían alrededor de 33 millones de pesos, aunado a los casi 100 millones que se pretenden destinar a la edificación de centro acuático en la unidad de la Deportiva Norte. Con ello se espera la habilitación de un espacio recreativo para los irapuatenses y así influir de manera positiva en su salud.

De acuerdo con los gobiernos estatal y local, estos proyectos se instauran en un contexto de atención a las necesidades del municipio y sus ciudadanos, como parte de una escucha activa a las peticiones de los mismos.