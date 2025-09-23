Llegan dos puentes nuevos para Irapuato

La Gobernadora Libia Denisse García anunció la construcción de dos puentes vehiculares para el municipio en el primer informe de la Presidenta Lorena Alfaro

Daniela Solórzano23 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La Gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, dio a conocer la construcción de dos nuevos puentes para Irapuato. Los puentes estarían en el paso de “la Bimbo” y en el Carrizalito, además la conclusión del centro acuático.

Con una inversión de 333 millones de pesos, sería el costo de la obra del puente en el paso de la Calzada de Guadalupe hacia la salida a Salamanca y con ellos se estaría agilizando el tráfico vehicular en una de las zonas más concurridas del municipio.

En cuanto al puente ubicado en el Carrizalito, la Gobernadora informó que se invertirían alrededor de 33 millones de pesos, aunado a los casi 100 millones que se pretenden destinar a la edificación de centro acuático en la unidad de la Deportiva Norte. Con ello se espera la habilitación de un espacio recreativo para los irapuatenses y así influir de manera positiva en su salud.

De acuerdo con los gobiernos estatal y local, estos proyectos se instauran en un contexto de atención a las necesidades del municipio y sus ciudadanos, como parte de una escucha activa a las peticiones de los mismos.

Daniela Solórzano23 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información