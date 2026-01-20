TEEG avala actuación del IEEG en integración de comisión para grupos prioritarios

Guanajuato.- El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) cerró un capítulo más en la defensa de los derechos político-electorales al confirmar, por unanimidad, la actuación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en la integración de su Comisión Temporal de Grupos de Atención Prioritaria.

Durante sesión pública, las magistraturas resolvieron el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía identificado con el expediente TEEG-JPDC-17/2025, promovido por una persona inconforme con la respuesta del Consejo General del IEEG a una solicitud para regular las representaciones partidistas dentro de dicha comisión.

Tras el análisis del caso, el Tribunal determinó que la respuesta emitida por el Instituto fue efectiva, clara, precisa y congruente con cada uno de los planteamientos realizados por la parte actora, por lo que no se vulneró el principio de certeza. Las magistraturas coincidieron en que las normas implementadas mediante acuerdos son válidas, aun cuando no se haya modificado el reglamento correspondiente.

El TEEG también avaló el criterio de auto adscripción simple para las personas de la diversidad sexual, al señalar que éste se encuentra alineado con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, se acreditó que el IEEG sí atendió la consulta relacionada con los mecanismos de participación ciudadana en los términos solicitados.

La sesión fue encabezada por la magistrada presidenta del Tribunal, Yari Zapata López, y contó con la participación de los magistrados Juan Antonio Macías Pérez y Pablo Roberto Sharpe Calzada, así como del secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía, quienes coincidieron en la validez jurídica de la actuación del órgano electoral local.

Con esta resolución, el Tribunal refrendó la legalidad de los acuerdos adoptados por el IEEG y dio certeza a los mecanismos de participación e inclusión previstos en la vida electoral del estado.