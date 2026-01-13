Morelos, 12 de diciembre y Malvas; colonias más peligrosas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En Irapuato, cada 12 horas se registra un homicidio doloso y estadísticas del Observatorio Ciudadano Irapuato, ¿Cómo vamos? destacan a las colonias 12 de Diciembre, Morelos y San Vicente de Malvas como las zonas en las que la violencia se manifiesta de manera consistente, ya que en sus reportes mensuales del 2025

En julio, noviembre y diciembre la colonia Morelos fue escenario de 8 muertes. Mientras que, en junio, septiembre y diciembre, hubo 6 víctimas en la 12 de diciembre. La localidad de San Vicente de Malvas tuvo también 6 defunciones en enero, julio y agosto. Otras colonias como Las Heras con 7 asesinatos, registraron los decesos en dos meses.

Aparentemente, las estrategias de contención de violencia no han logrado frenar los ataques armados en el municipio, tanto en zonas rurales como urbanas, en adición a otros delitos que imperan en la ciudad; desapariciones, por ejemplo, y el descubrimiento de zonas con restos humanos en zonas aparentemente abandonadas.

Masacres en el municipio

Dentro de los eventos con más homicidios dolosos destaca La Calera, por la fosa clandestina encontrada en julio con más de 30 cuerpos. Le sigue Barrio Nuevo con el ataque durante una fiesta patronal que dejó 12 personas sin vida. Además de San Luis de Jánamo, comunidad donde en 2 eventos fallecieron 4 personas o Los Presidentes, con 5 muertes.

Ya sea a través de masacres o sucesos con una víctima, pero ininterrumpidos, la inseguridad abunda en Irapuato y gran parte de esas muertes ocurren por la presencia de grupos delictivos. Cambios en la secretaría de Seguridad y operativos, al parecer siguen sin ser suficientes para conseguir un control de incidencia en homicidios y agresiones.