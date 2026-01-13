Capturan a líder criminal y célula delictiva en Irapuato; agredieron a ministeriales

Irapuato, Guanajuato.- El trabajo de investigación, inteligencia y actuación oportuna de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato permitió neutralizar a un generador de violencia y desarticular una célula delictiva, luego de un ataque armado perpetrado contra personal ministerial durante el cumplimiento de una orden judicial en el municipio de Irapuato.

La tarde del 30 de diciembre de 2025, un equipo integrado por un agente del Ministerio Público, peritos y agentes de Investigación Criminal acudió a un domicilio para ejecutar un cateo autorizado por un juez, como parte de una investigación dirigida a reducir la incidencia delictiva y proteger a la población. Al arribar al inmueble, los servidores públicos fueron agredidos con disparos de arma de fuego de alto poder, realizados desde el interior del lugar.

Gracias a la reacción profesional, coordinada y apegada a derecho de los agentes, la agresión fue contenida sin que se registraran víctimas mortales, logrando la detención del atacante, identificado como FERNANDO “N”, señalado como líder de un grupo criminal con origen en un estado vecino y considerado objetivo prioritario por su presunta participación en hechos de alto impacto en la región.

Durante su captura, se le aseguró un arma de fuego, cargadores abastecidos, metanfetamina y dinero en efectivo, elementos que fortalecen las líneas de investigación en su contra. En el mismo operativo fueron detenidos CARLOS IGNACIO “N”, MARÍA DE LOS ÁNGELES “N” y LEONARDO “N”, a quienes también se les encontraron sustancias ilícitas. Las indagatorias preliminares los vinculan con diversos eventos delictivos recientes que afectaron la tranquilidad de las familias de Irapuato.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, y el Juez de Control calificó como legales las detenciones, dictando auto de vinculación a proceso penal por el delito de tentativa de homicidio en agravio de servidores públicos, así como por los delitos federales de posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, y posesión de metanfetamina imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva.

La autoridad judicial otorgó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía reforzará los elementos probatorios para garantizar que los responsables enfrenten una sentencia conforme a la ley.