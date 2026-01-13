Pénjamo refuerza su estrategia de seguridad con ascensos, patrullas y enfoque preventivo

Pénjamo, Guanajuato.- Con un mensaje contundente de respaldo institucional y exigencia operativa, el Gobierno Municipal de Pénjamo oficializó la nueva etapa de su estrategia de seguridad: una basada en la dignificación humana del policía, el reconocimiento al mérito y la prevención del delito desde la proximidad.

La Presidenta Municipal, Yozajamby Molina, encabezó en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública la ceremonia de entrega de Ascensos de Grado, parque vehicular y uniformidad total, acompañada por el Director de la corporación, Luis Humberto Posadas, el secretario del Ayuntamiento Christian Tejeda, así como el presidente de la Comisión de Seguridad al interior del cabildo, Javier Pérez y mandos operativos.

“Hoy no venimos solo a entregar cosas materiales; venimos a reconocer trayectorias. Estas insignias no son un regalo ni un favor político, se las han ganado a pulso con sus desvelos, capacitación y lealtad. En Pénjamo hay justicia policial: quien trabaja con honor, crece”, sentenció Molina durante su mensaje.

Identidad y Autoridad: Uniformes para todos | Cumpliendo el compromiso de dignificación, se dotó de uniformes completos (camisolas, pantalones tácticos, botas y fornituras) a la totalidad de los elementos que conforman la Dirección General: Policía Municipal, Tránsito y Vialidad, Protección Civil, Fiscalización y Áreas Administrativas.

“El uniforme es identidad, autoridad y respeto. Al vestirlos dignamente, el Gobierno les da ese respeto, y ustedes deben inspirarlo allá afuera en la ciudadanía”, recalcó la Primer Edil.

Estrategia 2026: La Apuesta por la Prevención | Más allá del equipamiento, se delineó la ruta estratégica para este año. La Alcaldesa fue clara al señalar que las herramientas por sí solas no construyen la paz, sino que se requiere un cambio de enfoque hacia la Prevención.

Instruyó a los mandos y a la tropa a cambiar la lógica reactiva por una de inteligencia y cercanía: “Nuestra apuesta es ir a las causas. No quiero una policía que solo llegue cuando el problema estalló, sino una que llegue antes, que identifique riesgos y recupere la confianza del vecino. Eso es construir la paz”.

Fortalecimiento Operativo y Respaldo Estatal | En la parte técnica, el Director de Seguridad Pública, Luis Humberto Posadas, informó sobre la suma de capacidades operativas:

Movilidad: Se entregaron 2 nuevas patrullas totalmente equipadas, que se suman a las motocicletas y unidades entregadas en 2025, permitiendo mayor cobertura y tiempos de respuesta más rápidos en colonias y comunidades.

Se entregaron totalmente equipadas, que se suman a las motocicletas y unidades entregadas en 2025, permitiendo mayor cobertura y tiempos de respuesta más rápidos en colonias y comunidades. Coordinación Estatal: Se destacó la recepción de equipamiento táctico (chalecos y cascos balísticos) por parte del Gobierno del Estado, reforzando la protección física de los elementos y validando la coordinación interinstitucional.

Cero Tolerancia y Unidad Finalmente, el evento cerró con un mensaje enérgico sobre la disciplina interna y la equidad de género. La Presidenta Municipal exigió respeto absoluto a las mujeres integrantes de la corporación, enfatizando que “en esta familia policial nadie menosprecia a nadie”.

Con estas acciones, Pénjamo arranca el 2026 con una corporación más fuerte, más justa y con una misión clara: trabajar Unidos como Ciudad para garantizar la tranquilidad de las familias.