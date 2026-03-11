Monedas de oro con valor de 25 pesos conmemorarán el Mundial

Banxico lanzará tres monedas de 25, 20 y 10 pesos por su participación como sede en la FIFA; serán de oro, plata y una bimetálica

Redacción Notus11 marzo, 2026
Imagen ilustrativa

México.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará conmemorando la participación de México como sede con el lanzamiento de tres monedas como homenaje. Lanzadas por Banxico, habrá una de oro, cuya denominación será de 25 pesos; una de plata, equivalente a 10 pesos; y una bimetálica con valor de 20 pesos.

Las características autorizadas son las siguientes:

Moneda de oro: con valor de 25 pesos, será asignado el Escudo Nacional y la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en la cara principal. La pieza pesará 7.776 gramos y medirá 23 milímetros de diámetro.

Moneda de plata: su valor será de 10 pesos y contará con el mismo diseño que la de oro. Asimismo, tendrá un diámetro de 40 milímetros y un peso de 31.103 gramos

Moneda bimetálica: valor de 20 pesos y a diferencia de las otras, tendrá una forma dodecagonal, es decir, de 12 lados. Su diámetro será de 30 milímetros y pesará 12.67 gramos.

Según las autoridades, el banco tiene un plazo de 90 días después de la publicación del decreto en el Diario de la Federación. En estos días, deberá determinar los motivos que aparecerán en el reverso de las monedas. Tras ser aprobados los diseños, cuenta con 30 días para ponerlas en circulación.

Redacción Notus11 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información