Monedas de oro con valor de 25 pesos conmemorarán el Mundial

México.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará conmemorando la participación de México como sede con el lanzamiento de tres monedas como homenaje. Lanzadas por Banxico, habrá una de oro, cuya denominación será de 25 pesos; una de plata, equivalente a 10 pesos; y una bimetálica con valor de 20 pesos.

Las características autorizadas son las siguientes:

Moneda de oro: con valor de 25 pesos, será asignado el Escudo Nacional y la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en la cara principal. La pieza pesará 7.776 gramos y medirá 23 milímetros de diámetro.

Moneda de plata: su valor será de 10 pesos y contará con el mismo diseño que la de oro. Asimismo, tendrá un diámetro de 40 milímetros y un peso de 31.103 gramos

Moneda bimetálica: valor de 20 pesos y a diferencia de las otras, tendrá una forma dodecagonal, es decir, de 12 lados. Su diámetro será de 30 milímetros y pesará 12.67 gramos.

Según las autoridades, el banco tiene un plazo de 90 días después de la publicación del decreto en el Diario de la Federación. En estos días, deberá determinar los motivos que aparecerán en el reverso de las monedas. Tras ser aprobados los diseños, cuenta con 30 días para ponerlas en circulación.