Arranca este viernes la Feria de las Fresas 2026 en Irapuato con acceso gratuito

Irapuato, Guanajuato.- Con acceso gratuito para todas y todos, este viernes 13 de marzo arrancará la Feria de las Fresas 2026 con la ceremonia de inauguración programada a las 8 de la noche frente a la rueda de la fortuna en el Inforum Irapuato, recinto que abrirá sus puertas desde las 4 de la tarde para recibir a sus visitantes.

Autoridades del Gobierno de Irapuato darán la bienvenida a la ciudadanía y turistas durante el llamado Día de la Gente, con el que inicia la feria considerada la máxima fiesta del corazón del Bajío, que busca posicionar al municipio como un destino atractivo para visitantes locales, nacionales e internacionales.

Durante 17 días, el Inforum Irapuato será punto de encuentro para más de 500 mil asistentes, quienes podrán disfrutar de una amplia oferta de espectáculos, exposiciones y más de 30 juegos mecánicos.

El Foro de la Gente iniciará su cartelera el 13 de marzo con la presentación del Grupo Liberación. El primer fin de semana contará con los conciertos de Picus el 14 de marzo y Marshmello el 15. Posteriormente se presentarán Enanitos Verdes el 16 de marzo, Camila el 19, La Arrolladora Banda el Limón el 20, OneRepublic el 21, Grupo Frontera el 22, Mi Banda El Mexicano el 26, Cardenales e Invasores de Nuevo León el 27, Ozuna el 28 y Los Tigres del Norte el 29 de marzo.

En el Palenque también se contará con la participación de destacados artistas del regional mexicano. Los Parras se presentarán el 13 de marzo, Banda MS el 20, Carlos Rivera el 21, Conjunto Primavera el 22, Carín León el 26 y Edén Muñoz el 27 de marzo.

Además de la música, el recinto ferial ofrecerá más de 30 juegos mecánicos, espectáculo sobre hielo, pabellón artesanal con más de 200 expositores y la experiencia inmersiva “Alicia a través de sus sueños”, un recorrido sensorial inspirado en la obra de Lewis Carroll.

La Feria de las Fresas 2026 también contempla acciones de inclusión y accesibilidad, como transporte gratuito desde el centro de la ciudad y actividades para personas de todas las edades, consolidándose como uno de los eventos turísticos y culturales más importantes de la región.